Ristrutturazioni | meno limiti sulle cubature Non servirà il permesso per demolire e ricostruire con modifiche

(Di giovedì 3 dicembre 2020) In Italia semplificare non è semplice. Il decreto che aveva questo obiettivo, approvato dal governo nel mese di luglio, dovrebbe ora trovare piena applicazione per quanto riguarda...

yuripoletto : @giodiamanti @Pennacchiiiii @GioMelandri Mi piace. Meno tende vesuviane finanziate al 100% con il bonus ristrutturazioni, e più libri -

Ultime Notizie dalla rete : Ristrutturazioni meno

Il Messaggero

In Italia semplificare non è semplice. Il decreto che aveva questo obiettivo, approvato dal governo nel mese di luglio, dovrebbe ora trovare piena applicazione per quanto ...Banche, debito e riforme: ecco cosa vuole dire l’accordo. L’intesa contiene anche il backstop per il fondo salva-banche che entrerà in vigore dal 2022 ...