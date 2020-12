Parlamento europeo: il M5s si frantuma. In 4 abbandonano il gruppo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La parte ambientalista del M5S al Parlamento europeo, costituita da Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi, si separa formalmente dalla delegazione pentastallata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 dicembre 2020) La parte ambientalista del M5S al, costituita da Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi, si separa formalmente dalla delegazione pentastallata presente in Europa per proseguire un percorso politico autonomo

