Omicidio 38enne Manfredonia, interrogatorio bimbo “sofferto e chiaro” (Di giovedì 3 dicembre 2020) BARI – È stato un interrogatorio “sofferto” in cui “il bambino è stato chiaro nel suo racconto“. È quanto dichiara alla Dire il capo della procura per i minori di Bari, Ferruccio De Salvatore, che si sta occupando del bimbo di 7 anni che sarebbe coinvolto nell’omicidio del pregiudicato 38enne avvenuto lunedì sera a Manfredonia, in provincia di Foggia. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) BARI – È stato un interrogatorio “sofferto” in cui “il bambino è stato chiaro nel suo racconto“. È quanto dichiara alla Dire il capo della procura per i minori di Bari, Ferruccio De Salvatore, che si sta occupando del bimbo di 7 anni che sarebbe coinvolto nell’omicidio del pregiudicato 38enne avvenuto lunedì sera a Manfredonia, in provincia di Foggia.

