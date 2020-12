Nuovo DPCM | Toti | ' Non riesco a capire come con dei numeri così bassi questo Governo decida di blindare tutto'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Regione Liguria, Giovanni, torna sul prossimoche entrerà in vigore da domani: 'Leggo i dati della nostra task force anti Covid e quelli diffusi dalla fondazione Gimbe, che un tempo era tanto cara ai nostri detrattori ma che ora non viene considerata, e proprio nona ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - SoniaLaVera : RT @DavelloStefano: Nel nuovo #Dpcm c’è una novità, ancora da confermare, che riguarda i raduni nelle abitazioni private. Il Governo pensa… - ClaudioMeazza : RT @25O319: Stavo leggendo il nuovo dpcm. NON È CAMBIATO UN CAZZO!!! ANZI HANNO MESSO NUOVE RESTRIZIONI!!! -

E' quanto prevede la bozza del nuovo Dpcm, secondo cui detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti. "Il Presidente della Regione dispone la ...È quanto denuncia Coldiretti Marche in riferimento alle misure del nuovo DPCM per le feste di fine anno. La possibilità per le strutture della ristorazione di rimanere aperti a pranzo durante le ...