Nel nuovo Dpcm si mette un punto sulla questione scuola | si torna a gennaio

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - matteosalvinimi : Comanda la #Boldrini! Non fanno un dispetto a Salvini, fanno un danno a tutto il Paese. Il centrodestra sarà comp… - nicola_pinna : La #Sardegna di nuovo in ginocchio. Questo è successo questa mattina #Bitti nel nuorese, dove ora si contano le pr… - KellerEditore : RT @MatteoBBianchi: Nel nuovo episodio: la libreria @27Pagina consiglia Christiane Ritter @KellerEditore Yao Xiao @AtlantideEd Jüne Plä @ip… - Lara86124487 : RT @DavelloStefano: Nel nuovo #Dpcm c’è una novità, ancora da confermare, che riguarda i raduni nelle abitazioni private. Il Governo pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel nuovo

Fanpage.it

Entro questa sera la firma di Conte: vietati gli spostamenti tra regioni e per Natale, Santo Sterfano e Capodanno anche fra i comuni. No alle vacanze sulla neve. Negli alberghi a San Silvestro cena so ...FIRENZE. Digitalizzazione, patrimonializzazione, filiere più corte e intersettoriali, logistica. L’economia toscana è davanti a un cambiamento, saltano gli schemi e nelle analisi è necessario comincia ...