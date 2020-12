Natalie Portman si allena per Thor: Love and Thunder (e invidia i muscoli del Dio del Tuono) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ospite da Jimmy Kimmel, Natalie Portman ha parlato di Thor: Love and Thunder e di quanto sarà necessario allenarsi per diventare la Potente Thor. Leggi su nospoiler (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ospite da Jimmy Kimmel,ha parlato diande di quanto sarà necessariorsi per diventare la Potente

quentiinesc : non ho un’attrice preferita, ma mi piace un sacco closer con natalie portman - GianlucaOdinson : Natalie Portman sconvolta dai muscoli di Chris Hemsworth. La sua reazione è impagabile - GianlucaOdinson : Natalie Portman sconvolta dai muscoli di Chris Hemsworth. La sua reazione è impagabile - hovseofm : RT @vnderpressvre: fino alla settimana scorsa avrei puntato su Lily Collins o Natalie Portman per un eventuale film su Audrey Hepburn ma po… - vnderpressvre : fino alla settimana scorsa avrei puntato su Lily Collins o Natalie Portman per un eventuale film su Audrey Hepburn… -