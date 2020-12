Miccoli omaggia Maradona: “Resterai sempre con me” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Fabrizio Miccoli, ex stella del Palermo, dopo la morte di Diego Armando Maradona, attraverso i social, ha voluto omaggiare il Pibe de Oro mostrando un tatuaggio che prende tutto il polpaccio con il volto del dieci argentino. Miccoli ha poi commentato così: “Ora… resterai sempre con me. D10S” Foto: instagram personale Miccoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Fabrizio, ex stella del Palermo, dopo la morte di Diego Armando, attraverso i social, ha volutore il Pibe de Oro mostrando un tatuaggio che prende tutto il polpaccio con il volto del dieci argentino.ha poi commentato così: “Ora… resteraicon me. D10S” Foto: instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Fabrizio Miccoli si è tatuato Diego Armando Maradona sulla pelle. Precisamente, sul polpaccio: lì, da adesso, campeggeranno il volto del Pibe de Oro ed il suo nome. "Ed ora... resterai sempre con me!" ...

