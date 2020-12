Mes | mercoledì la ‘resa dei conti’ | Di Maio corre da tutte le parti per ‘salvare’ il governo e Conte

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dagli e dagli, prima o poi la bomba doveva scoppiare. Così, dopo la lenta ma continua emorragia di ‘transfughi’ dal Movimento, gli Stati Generali consumatisi sul nulla, ed almeno trenti interne contrapposte fra loro, aldilà poi dello ‘scempio’ politico dimostrato da alcuni suoi ministri (Azzolina e Bonafede su tutti), il M5s è ormai prossimo all’implosione. Un evento che non solo metterebbe definitivamente la parola fine a questa scalcinata maggioranza ma, di riflesso, anche a buona parte dei rapporti fin qui rinsaldati con l’Europa. Del resto, quando 58 deputati scrivono all’unisono che il Mes non s’ha da fare c’è poco da aggiungere se non assecondarli. Ma chi è disposto a farlo tra gli altri schieramenti interni alla maggioranza? Una situazione disastrosa che richiede un abile e rapidissimo lavoro diplomatico interno. Un ruolo di ‘tessitore’, che attualmente è ...