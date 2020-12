Lazio | Reina e Milinkovic | Meritavamo di più col Dortmund Col Bruges per gli ottavi

IoNascoQui : Borussia – Lazio 1 – 1: le parole a fine gara di Pepe Reina - laziopress : - CalcioNews24 : Lazio, Reina: «Non smontiamo tutto all’ultimo. Ce la giocheremo» - Ardito1971 : @Alex_Piace Immobile gioca la migliore partita dell'anno esibendo una tecnica mai vista prima. Giocatore macinachil… - zazoomblog : Borussia Dortmund-Lazio Reina: “Martedi partita decisiva vietato sbagliare. I miei 38 anni? Vi confesso una cosa” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Reina

La partita Spezia - Lazio del 5 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la decima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15:00 ...I calciatori biancocelesti soddisfatti della prestazione della squadra contro il Borussia Dortmund, meno per il risultato. Basterà comunque un pareggio col Bruges per passare il turno ...