L' addio a Vincenzo e il saluto dei suoi giovani amici

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tiziana Paolocci Morto a 11 anni per un tumore, l'immagine commovente dei compagni attaccati al carro funebre L'immagine è di quelle che straziano il cuore, come la sua perdita, quella di un bambino di undici anni che ha lottato con tutte le sue forze contro un tumore, che alla fine non gli ha lasciato scampo.Semeraro aveva coraggio e tanta forza, e lo sa bene tutto il rione Tamburi di Taranto, che ieri non riusciva a rassegnarsi a questa perdita. Icompagni non volevano lasciarlo andar via e sono rimasti per interminabili minuti attaccati ai vetri di quel carro funebre, che trasportava la sua bara. Ci hanno creduto tutti fino all'ultimo che riuscisse a sconfiggere quel linfoma linfoblastico primitivo nelle ossa, dovuto, secondo moltissimi cittadini, alle emissioni nocive dell'ex Ilva. Lacrime, disperazione di una città ...