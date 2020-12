Juventus | Rabiot carico | “Buona partita ieri sera | ora testa al Torino”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Giornata di anti-vigilia per la, che dopo la buona prestazione fornita in casa contro la Dinamo Kiev, si prepara a ricevere il Torino nel derby della Mole in programma per sabato alle 18. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Aouar ha deciso il suo futuro: l'annuncio in diretta La squadra di Andrea Pirlo è chiamata a confermare i progressi che si sono intravistiin Champions League e vuole tornare alla vittoria dopo l’ennesimo pareggio incassato in campionato, contro il Benevento. Sarà un derby molto particolare per entrambe le squadre, il secondo senza pubblico, dopo quello della scorsa stagione, ma di certo non mancherà lo spettacolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Dybala pensa al Barcellona: Paratici prova lo scambio Adrien, centrocampista della ...