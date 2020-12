Julianne Moore, espressione elegante di tutto quello che le donne non dicono (Di giovedì 3 dicembre 2020) Julianne Moore, ma quanti anni hai? Beh, l’età delle donne non si svela! Soprattutto nel caso dell’affascinantissima attrice, che in barba agli anni e alle dure leggi di sopravvivenza hollywoodiana, continua ad inanellare un successo dopo l’altro. E giusto la settimana scorsa, é stata nominata all’undicesimo posto nella classifica dei migliori attori del secolo del NY Times. Attiva al grande schermo fin dall’inizio degli anni novanta, sbalordisce la critica con America Oggi (1993) del maestro Robert Altman, e si afferma tanto in successi commerciali (Nine Months, Il mondo perduto-Jurassic Park) nonché nel cinema d’autore di Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, Magnolia). Strappa poi il ruolo della poliziotta Clarice in Hannibal, battendo concorrenti del calibro di Gillian Anderson, Helen Hunt e Cate Blanchett. E ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020), ma quanti anni hai? Beh, l’età dellenon si svela! Sopratnel caso dell’affascinantissima attrice, che in barba agli anni e alle dure leggi di sopravvivenza hollywoodiana, continua ad inanellare un successo dopo l’altro. E giusto la settimana scorsa, é stata nominata all’undicesimo posto nella classifica dei migliori attori del secolo del NY Times. Attiva al grande schermo fin dall’inizio degli anni novanta, sbalordisce la critica con America Oggi (1993) del maestro Robert Altman, e si afferma tanto in successi commerciali (Nine Months, Il mondo perduto-Jurassic Park) nonché nel cinema d’autore di Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, Magnolia). Strappa poi il ruolo della poliziotta Clarice in Hannibal, battendo concorrenti del calibro di Gillian Anderson, Helen Hunt e Cate Blanchett. E ...

