Jean-Luc Godard, un regista dall'insaziabile curiosità (Di giovedì 3 dicembre 2020) Jean-Luc Godard è uno dei più grandi artisti della settima arte di sempre. Ragazzo poliedrico, interessato a tutto, diventa ben presto uno dei maggiori rappresentati della Nouvelle Vague, movimento cinematografico francese nato alla fine degli anni '50. Negli ultimi anni Godard è diventato un fantasma, rifiutandosi di apparire in pubblico e di presenziare ad eventi, premi o alla presentazione dei suoi film. Nel 2011 il regista francese ha ricevuto l'Oscar Onorario per la sua grande carriera durante la quale ha apportato con grande creatività molte novità a quel complesso linguaggio che è il cinema. Godard non ha iniziato subito la sua carriera come regista. Inizialmente, infatti, ha scritto come critico su alcune riviste. Ha esordito con una recensione su "L'altro uomo" di Hitchcock ...

