Ilicic e gli insulti a Firenze, Pradé racconta: "Andò in depressione e volle andare via" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Josip Ilicic è da poco tornato a brillare in campo con la maglia dell'Atalanta. Dopo aver contratto il Covid-19 ed essere caduto in depressione, il trequartista sloveno ora sorride, segna ed è pronto a riportare la Dea in alto come nella passata annata.Eppure, i recenti problemi avuti, hanno davvero rischiato di compromettere la sua carriera. Più di una volta. A raccontare quanto accaduto anche in passato, è stato Daniele Pradé, attuale ds della Fiorentina, che proprio in Viola vide la parte più fragile di un più giovane Ilicic.

