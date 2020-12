GF Vip | Elisabetta Gregoraci sbotta contro Dayane | “Bugiarda”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovo round all’interno della casa del Grande Fratello Vip traMello ed. Dopo la lite con Giulia Salemi, con la quale l’ex di Briatore è arrivata allo sper vecchi trascorsi e dissapori in comune in quel della Sardegna, ora lasi trova ai ferri corti, di nuovo, con la modellaMello.sull’orlo di una crisi di nervi L’aria dentro la casa è tesa più che mai e sembra che ad essere sull’orlo di una crisi di nervi sia la showgirl,. L’ex compagna di Briatore inizia probabilmente ad accusare non poca stanchezza manifestando non velatamente la volontà di abbandonare il gioco. Complice la mancanza del figlio Nathan e della ...