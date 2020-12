George Clooney: “Ho aspettato per 20 minuti in ginocchio, poi le ho detto ‘guarda che mi spezzi i fianchi'” (Di giovedì 3 dicembre 2020) In ginocchio da Amal. George Clooney si confessa a CBS Sunday Morning. E ricorda quando sua moglie, prima di accettare la proposta di nozze, lo ha lasciato in attesa letteralmente in ginocchio davanti a lei per venti minuti. “Ho aspettato venti minuti in ginocchio prima che Amal mi dicesse ‘sì’” ha spiegato il dottor Ross di ER, “Le ho fatto la proposta di nozze all’improvviso”. Amal non sembra però averla presa benissimo. Insomma, non si è sciolta proprio. Tanto che Clooney ha dovuto sollecitarla: “Guarda che mi si spezzano i fianchi!”. Solo in quell’istante, l’avvocatessa inglese di origine libanese ha accettato di convolare a nozze. Matrimonio svoltosi nel 2014 che avuto un prosieguo con la nascita di due gemellini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Inda Amal.si confessa a CBS Sunday Morning. E ricorda quando sua moglie, prima di accettare la proposta di nozze, lo ha lasciato in attesa letteralmente indavanti a lei per venti. “Hoventiinprima che Amal mi dicesse ‘sì’” ha spiegato il dottor Ross di ER, “Le ho fatto la proposta di nozze all’improvviso”. Amal non sembra però averla presa benissimo. Insomma, non si è sciolta proprio. Tanto cheha dovuto sollecitarla: “Guarda che mi si spezzano i!”. Solo in quell’istante, l’avvocatessa inglese di origine libanese ha accettato di convolare a nozze. Matrimonio svoltosi nel 2014 che avuto un prosieguo con la nascita di due gemellini, ...

FQMagazineit : George Clooney: “Ho aspettato per 20 minuti in ginocchio, poi le ho detto ‘guarda che mi spezzi i fianchi'” - clikservernet : George Clooney: “Ho aspettato per 20 minuti in ginocchio, poi le ho detto ‘guarda che mi spezzi i fianchi’” - Noovyis : (George Clooney: “Ho aspettato per 20 minuti in ginocchio, poi le ho detto ‘guarda che mi spezzi i fianchi'”) Play… - twittanto2 : @elevisconti @PoliticaPerJedi @antonellaviol17 Ma chi è Zerocalcare? Ma no! Disegnati con George Clooney dei tempi di ER - antoniogenna : Edicola – “Ciak”, novembre 2020: “Natale con George Clooney” --> -