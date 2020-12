Elisabetta Gregoraci, furiosa lite con Dayane per l’aria calda: “È veramente ridicola” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalle ultime liti avute con gli altri inquilini, non sembrerebbe che Elisabetta Gregoraci sia pronta a lasciare il Grande Fratello Vip 5, tutt’altro, ma la confessione fatta a Pierpaolo (a proposito, avrà capito l’ex velino che EliGreg gli ha detto che sta per levare le tende?) non lascia adito a chissà quali dubbi. All’ora di pranzo, almeno nel resto d’Italia, la Gregoraci è stata protagonista di un furioso litigio con Dayane: le due non si sopportano, e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta ormai impossibile. Per capire quanto la situazione sia divenuta insostenibile, basti pensare che alla base dell’ultimo screzio c’è stata l’aria calda, con Dayane che ha accusato Elisabetta di chiedere agli autori di accenderla di notte soltanto perché ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dalle ultime liti avute con gli altri inquilini, non sembrerebbe chesia pronta a lasciare il Grande Fratello Vip 5, tutt’altro, ma la confessione fatta a Pierpaolo (a proposito, avrà capito l’ex velino che EliGreg gli ha detto che sta per levare le tende?) non lascia adito a chissà quali dubbi. All’ora di pranzo, almeno nel resto d’Italia, laè stata protagonista di un furioso litigio con: le due non si sopportano, e la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta ormai impossibile. Per capire quanto la situazione sia divenuta insostenibile, basti pensare che alla base dell’ultimo screzio c’è stata, conche ha accusatodi chiedere agli autori di accenderla di notte soltanto perché ...

