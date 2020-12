Covid in casa di riposo, otto decessi a Vazzola (Di giovedì 3 dicembre 2020) otto anziani morti in pochi giorni a casa Mozzetti , la residenza per anziani dove nelle scorse settimane era scoppiato un focolaio con 70 ospiti positivi su un totale di 96. Le otto persone decedute ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 3 dicembre 2020)anziani morti in pochi giorni aMozzetti , la residenza per anziani dove nelle scorse settimane era scoppiato un focolaio con 70 ospiti positivi su un totale di 96. Lepersone decedute ...

repubblica : A Grosseto il braccialetto elettronico per i malati Covid isolati a casa - sole24ore : Albergo diffuso: un po’ casa, un po’ albergo. Il modello italiano di accoglienza a prova di pandemia… - ladyonorato : Da marzo 2021 la cura per il Covid sarà messa a disposizione del governo italiano. Chi si ammalerà potrà guarire co… - GiovannaCalabr9 : Covid a L'Aquila, festa in casa per 10 extracomunitari: arriva la polizia e si nascondono dentro gli armadi e die..… - daniele19921 : RT @MarioCostanzo16: Esami salvavita sospesi. Devi startene chiuso in casa per non morire di #Covid_19 aspettando che la morte sopraggiunga… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid casa Covid, ecco le linee guida del ministero per curarsi a casa La Repubblica Gennaio la “Triple” di combinata nordica emittenti Tv concentrate sulla Val di Fiemme

Tre giorni di Coppa del Mondo tra Predazzo e Lago di Tesero come di consueto.Gare a porte chiuse causa Covid-19 e spettacolo per tutti in TV.Buone sensazioni per gli azzurri in avvio di stagione, Cost ...

Bebe multata al bar di Mogliano: era al compleanno di papà. "Ho sbagliato"

Bebe Vio ricostruisce cosa è successo alcuni giorni fa a Mogliano Veneto, dove è stata multata per aver trasgredito le norme anti-Covid, in un locale dopo le 18 ...

Tre giorni di Coppa del Mondo tra Predazzo e Lago di Tesero come di consueto.Gare a porte chiuse causa Covid-19 e spettacolo per tutti in TV.Buone sensazioni per gli azzurri in avvio di stagione, Cost ...Bebe Vio ricostruisce cosa è successo alcuni giorni fa a Mogliano Veneto, dove è stata multata per aver trasgredito le norme anti-Covid, in un locale dopo le 18 ...