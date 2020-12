Covid, il Pio Albergo Trivulzio riapre ai parenti: test rapidi per i visitatori (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - Sono ricominciate oggi, e andranno avanti per il periodo delle festività natalizie salvo peggioramenti della situazione epidemiologica, le visite dei familiari al Pio Albergo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Milano, 3 dicembre 2020 - Sono ricominciate oggi, e andranno avanti per il periodo delle festività natalizie salvo peggioramenti della situazione epidemiologica, le visite dei familiari al Pio...

2 nuovi positivi e un guarito a Cervinara

2 nuovi positivi e 1 guarito a Cervinara. Si registrano due nuovi positivi ed un guarito a Cervinara. Lo comunica il sindaco Caterina Lengua.

La Valle Caudina piange la ventesima vittima del Covid- 19

La Valle Caudina piange la ventesima vittima del Covid- 19. Salgono a sei le vittime per il covid- 19 ad Airola. Il centro caudino contin ...

