Comitato Centro Storico: “Esclusi da ogni iniziativa di solidarietà. Siamo pronti a collaborare” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte del Comitato di Quartiere Centro Storico, che si dichiara disponibile ad un confronto e ad una collaborazione con il comune di Benevento per le azioni di solidarietà che il l’ente vorrà intraprendere. “Il Comitato di Quartiere Centro Storico, dopo un proficuo confronto tra i suoi membri, ha inteso manifestare la volontà di rendersi parte attiva nel fronteggiare le difficoltà che stanno attanagliando la nostra comunità ed il Centro stesso. Orbene, da informazioni assunte anche sugli organi di stampa, si è appreso che il Comune di Benevento ha chiesto la fattiva collaborazione delle associazioni presenti sul territorio al fine di rendere unitaria l’azione. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte deldi Quartiere, che si dichiara disponibile ad un confronto e ad una collaborazione con il comune di Benevento per le azioni diche il l’ente vorrà intraprendere. “Ildi Quartiere, dopo un proficuo confronto tra i suoi membri, ha inteso manifestare la volontà di rendersi parte attiva nel fronteggiare le difficoltà che stanno attanagliando la nostra comunità ed ilstesso. Orbene, da informazioni assunte anche sugli organi di stampa, si è appreso che il Comune di Benevento ha chiesto la fattiva collaborazione delle associazioni presenti sul territorio al fine di rendere unitaria l’azione. ...

