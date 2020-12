Chi sono i Cacciatori di Calabria, carabinieri scelti sulle tracce delle 'ndrine (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Tuta mimetica e stivaletti da parà, coltello sulla spalla sinistra, pistola mitragliatrice M12, corporatura atletica: sono gli uomini dello Squadrone Cacciatori di Calabria, protagonisti, insieme con i loro colleghi della compagnia di Palmi (RC), dell'arresto del latitante Rocco Graziano Delfino, avvenuto nella serata di ieri. Lo squadrone fu costituito nel luglio del 1991 per porre fine alla stagione dei sequestri cominciata negli Anni Settanta. Una pagina tragica della vicenda calabrese che coinvolse centinaia di persone. Il comando generale dell'Arma affidò ai Cacciatori il compito di snidare dall'Aspromonte sequestratori e criminali latitanti. Cento uomini super addestrati, capaci di sopravvivere ad un appostamento di 20 ore a 42 gradi d'estate o a -17 d'inverno rastrellano il territorio della Locride per ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Tuta mimetica e stivaletti da parà, coltello sulla spalla sinistra, pistola mitragliatrice M12, corporatura atletica:gli uomini dello Squadronedi, protagonisti, insieme con i loro colleghi della compagnia di Palmi (RC), dell'arresto del latitante Rocco Graziano Delfino, avvenuto nella serata di ieri. Lo squadrone fu costituito nel luglio del 1991 per porre fine alla stagione dei sequestri cominciata negli Anni Settanta. Una pagina tragica della vicenda calabrese che coinvolse centinaia di persone. Il comando generale dell'Arma affidò aiil compito di snidare dall'Aspromonte sequestratori e criminali latitanti. Cento uomini super addestrati, capaci di sopravvivere ad un appostamento di 20 ore a 42 gradi d'estate o a -17 d'inverno rastrellano il territorio della Locride per ...

borghi_claudio : Per chi non avesse capito: NON si sta parlando di prendere i miliardi del MES 'sanitario'. Stiamo parlando di una r… - matteosalvinimi : #Salvini: #Patrimoniale? Ultima cosa di cui c'è bisogno è tassare chi ha una casa e dei risparmi in banca (su cui l… - RobertoBurioni : I dati definitivi del vaccino Moderna sono simili - ed egualmente entusiasmanti - rispetto a quelli Pfizer. In più… - 7gkoo : abyss vuol dire always by your side seokjin e poi mi dite che nn devo chiamare migliore amico un cantante solo xke… - MiryanaBim : RT @vincycernic95: Comunque chi sta dimostrando di essere dei giocatori superiori sono proprio Tommaso e Maria Teresa. Loro hanno capito pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Covid, chi sono i long-haulers: infettati non ospedalizzati che non riescono a guarire Il Fatto Quotidiano Covid, Galli: «Stanco di consolare chi ha portato virus a casa di nonni e genitori»

«Se gli italiani hanno dato segno di poca responsabilità dopo l’allentamento delle regole? Non ho voglia di prendermela con gli italiani», il commento del professor ...

Party in hotel a Milano per aggirare le norme anti-Covid: la nuova “moda” delle influencer

Mentre a Milano, come in gran parte d’Italia, i ristoranti e i locali continuano a rimanere chiusi, c’è tutta una schiera di influencer che riesce a trovare il modo per festeggiare come se la pandemia ...

«Se gli italiani hanno dato segno di poca responsabilità dopo l’allentamento delle regole? Non ho voglia di prendermela con gli italiani», il commento del professor ...Mentre a Milano, come in gran parte d’Italia, i ristoranti e i locali continuano a rimanere chiusi, c’è tutta una schiera di influencer che riesce a trovare il modo per festeggiare come se la pandemia ...