Anticipazioni Uomini e Donne 3 dicembre: ecco che corteggiatrice sceglierebbe in questo momento Davide Donadei (Di giovedì 3 dicembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 3 dicembre: nella registrazione che vedremo oggi, tra i protagonisti ci sarà il tronista Davide Donadei. Anticipazioni Uomini e Donne 3 dicembre: Davide inizia a raccontare il suo passato a Beatrice Il tronista e la corteggiatrice hanno avuto una tenerissima esterna a casa di lui. Tra i due è tornato il sereno, al punto da rimanere abbracciati per tutto il tempo. Inoltre Davide si aprirà, mostrando a Beatrice alcune foto della propria infanzia con la madre e il fratello minore e raccontando un po’ di sé. Tempo fa aveva confidato che i suoi genitori sono divorziati da quando lui aveva 5 anni (oggi ne ha 20 di più) e che il padre ha avuto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 dicembre 2020): nella registrazione che vedremo oggi, tra i protagonisti ci sarà il tronistainizia a raccontare il suo passato a Beatrice Il tronista e lahanno avuto una tenerissima esterna a casa di lui. Tra i due è tornato il sereno, al punto da rimanere abbracciati per tutto il tempo. Inoltresi aprirà, mostrando a Beatrice alcune foto della propria infanzia con la madre e il fratello minore e raccontando un po’ di sé. Tempo fa aveva confidato che i suoi genitori sono divorziati da quando lui aveva 5 anni (oggi ne ha 20 di più) e che il padre ha avuto ...

italiaserait : Uomini e Donne oggi 3 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni giovedì 3 dicembre: Davide quasi in lacrime poi ‘sceglie’ Beatrice - #Uomini #Donne… - tuttopuntotv : Uomini e donne, anticipazioni 2 dicembre: Roberta si infuria con Riccardo #UominieDonne - italiaserait : Uomini e Donne oggi 2 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over - infoitcultura : Uomini e Donne Over anticipazioni: Gemma Galgani ruba Maurizio a Valentina -