Aids, la pandemia che torna a correre al tempo del Covid-19 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Forse non è un caso che il primo anno di Covid-19 cada proprio il primo dicembre, nella giornata sulla prevenzione dell’Hiv, istituita nel 1988. Due pandemie che continuano a diffondersi a velocità differenti nel mondo. Di una se ne parla più dell’altra. Inevitabile, dato che ad oggi il Covid ha contagiato più di 62 milioni di persone nel mondo provocandone la morte di quasi 1,5. Ma l’altra, la sindrome da immunodeficienza acquisita che distrugge i linfociti CD4 indebolendo l’organismo e impedendogli di rispondere ad altri virus, è stata sì rallentata e contenuta dalle scoperte della scienza ma oggi ha riniziato a correre anche a causa delle conseguenze che il coronavirus comporta. L’Aids venne riconosciuto il 5 giugno del 1981 - seppur si ritenga che l’epidemia cominciò a diffondersi negli anni Venti nella Kinshasa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Forse non è un caso che il primo anno di-19 cada proprio il primo dicembre, nella giornata sulla prevenzione dell’Hiv, istituita nel 1988. Due pandemie che continuano a diffondersi a velocità differenti nel mondo. Di una se ne parla più dell’altra. Inevitabile, dato che ad oggi ilha contagiato più di 62 milioni di persone nel mondo provocandone la morte di quasi 1,5. Ma l’altra, la sindrome da immunodeficienza acquisita che distrugge i linfociti CD4 indebolendo l’organismo e impedendogli di rispondere ad altri virus, è stata sì rallentata e contenuta dalle scoperte della scienza ma oggi ha riniziato aanche a causa delle conseguenze che il coronavirus comporta. L’venne riconosciuto il 5 giugno del 1981 - seppur si ritenga che l’epidemia cominciò a diffondersi negli anni Venti nella Kinshasa ...

Aids, a Latina solo 15 casi nel 2020 ma test dimezzati per il Covid

Negli ultimi 15 anni sono state 366 le diagnosi di Hiv registrate all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, 29 delle quali nel 2019, 15 invece nel corso del 2020. Dati e numeri sono ...

