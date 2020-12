A Capodanno vietato uscire all'alba, negozi aperti fino a sera: gli orari nella bozza del dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alcuni ormai li conosciamo bene, altri dovremo impararli a breve, ma ci saranno utili solo per alcuni giorni precisi. Il nuovo dpcm con le misure per arginare il contagio da Covid prevede, tra le altre cose, alcune limitazioni in determinati orari. Se da un lato resta la chiusura dei ristoranti a ora di cena, dall’altro viene data la possibilità ai negozi di stare aperti un po’ di più in serata, per consentire alle persone di fare gli acquisti di Natale cercando di evitare gli assembramenti. Ma vediamo quali sono gli orari del nuovo dpcm. Coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno fino alle 7. Nessuna deroga al divieto di uscire di casa tra le 22 e le 5 (tranne per motivi di urgenza o per lavoro). Nelle prossime ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alcuni ormai li conosciamo bene, altri dovremo impararli a breve, ma ci saranno utili solo per alcuni giorni precisi. Il nuovocon le misure per arginare il contagio da Covid prevede, tra le altre cose, alcune limitazioni in determinati. Se da un lato resta la chiusura dei ristoranti a ora di cena, dall’altro viene data la possibilità aidi stareun po’ di più inta, per consentire alle persone di fare gli acquisti di Natale cercando di evitare gli assembramenti. Ma vediamo quali sono glidel nuovo. Coprifuoco dalle 22 alle 5. Aalle 7. Nessuna deroga al divieto didi casa tra le 22 e le 5 (tranne per motivi di urgenza o per lavoro). Nelle prossime ...

