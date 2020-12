WhatsApp | in arrivo la possibilità di usare sfondi personalizzati per ogni chat

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo aver lanciato i messaggi “effimeri”, che scompaiono cioè dopo un determinato lasso di tempo,sta cercando ora di rendere più memorabili quelli normali: non solo infatti ha da poco introdotto una nuova selezione die adesivi, ma ha anche reso possibile la personalizzazione delleper gruppi e individui. Quest’ultima funzione in particolare consente agli utenti di scegliere uno sfondo specifico pero singolo contatto, creando l’atmosfera che si desidera e aiutando così più facilmente a ricordare anche con chi o quantomeno di cosa si sta parlando. La popolaredi instant messaging di proprietà di Facebook ha migliorato la selezione dello sfondo aggiungendo nuovi colori per quelli predefiniti, chiamati “doodle”, ed ha inoltre introdotto “immagini ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arrivo

Wetaxi Connect offre una serie di servizi ai tassisti, come il pagamento digitale e convenzioni per la sanificazione, e la tariffa garantita ai clienti ...Abbiamo accettato di chattare con una sconosciuta dopo un contatto su Instagram. Fra richieste di denaro, preghiere per un misterioso zio con la malaria e bonifici in Africa. E un finale a sorpresa.