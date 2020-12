Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)DEL 02 DICEMBREORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO INTERROTTO SULLA METRO B PER GUASTO TECNICO TRA LAURENTINA-MAGLIANA. ISTITUITO SERVIZIO BUS NAVETTA SOSTITUTIVO; IN ALTERNATIVA UTILIZZARE LINEE 31-771-780 PER IL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE LA CORSA NAVE PONZA-TERRACINA DELLE ORE 15.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 11:15 INFINE, PER ...