Startup: con Sorare fantacalcio con blockchain, oggi entra l'Inter (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Italiani pazzi per il fantacalcio con la blockchain. A dare la notizia Sorare, la Startup francese che sta cambiando il modo di giocare il campionato di calcio virtuale. Stando all'ultima classifica dell'azienda, i gamer italiani salgono sul podio per tempo di permanenza in piattaforma, secondi solo alla Gran Bretagna, crescendo alla velocità della luce, 36% di nuovi iscritti in più ogni mese. Ed è proprio questo successo popolare che porta Sorare a investire sul mercato italiano con nuove acquisizioni: entra oggi con licenza ufficiale nel palmares della Startup l'Inter. Collezionisti e tifosi di tutto il mondo troveranno così 26 nuovi giocatori in più, fra cui Romelu Lukaku, Lautaro Martinez o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Italiani pazzi per ilcon la. A dare la notizia, lafrancese che sta cambiando il modo di giocare il campionato di calcio virtuale. Stando all'ultima classifica dell'azienda, i gamer italiani salgono sul podio per tempo di permanenza in piattaforma, secondi solo alla Gran Bretagna, crescendo alla velocità della luce, 36% di nuovi iscritti in più ogni mese. Ed è proprio questo successo popolare che portaa investire sul mercato italiano con nuove acquisizioni:con licenza ufficiale nel palmares dellal'. Collezionisti e tifosi di tutto il mondo troveranno così 26 nuovi giocatori in più, fra cui Romelu Lukaku, Lautaro Martinez o ...

In arrivo il super radar per la guida autonoma

Lunewave, la startup con sede in Arizona, ha raccolto finanziamenti per sette milioni di dollari per la prosecuzione delle sue ricerche ...

