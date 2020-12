Saldi a Roma e nel Lazio anticipati a dicembre: ecco quando potrebbero iniziare, le date (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Saldi anticipati a Roma e in tutto il Lazio? E’ questo quello che si starebbe pensando visto il periodo storico delicato e la crisi di molte attività commerciali. Gli sconti e le offerte promozionali – dopo la breve parentesi del Black Friday e del Cyber Monday – dovrebbero partire il 10 gennaio. Ma oggi pomeriggio, come spiega il Messaggero, la Regione d’accordo con le associazioni di categoria, potrebbe anticipare le vendite promozionali al 10 dicembre, in vista anche delle feste natalizie. Sul tavolo anche l’ipotesi di dare il via libera ai Saldi a partire da sabato prossimo, 5 dicembre. Se così fosse si ripeterebbe quanto avvenuto con i Saldi estivi. La Regione Lazio aveva dato la possibilità di fare vendite promozionali anche nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020)e in tutto il? E’ questo quello che si starebbe pensando visto il periodo storico delicato e la crisi di molte attività commerciali. Gli sconti e le offerte promozionali – dopo la breve parentesi del Black Friday e del Cyber Monday – dovrebbero partire il 10 gennaio. Ma oggi pomeriggio, come spiega il Messaggero, la Regione d’accordo con le associazioni di categoria, potrebbe anticipare le vendite promozionali al 10, in vista anche delle feste natalizie. Sul tavolo anche l’ipotesi di dare il via libera aia partire da sabato prossimo, 5. Se così fosse si ripeterebbe quanto avvenuto con iestivi. La Regioneaveva dato la possibilità di fare vendite promozionali anche nei ...

CorriereCitta : #Saldi a Roma e nel Lazio anticipati a dicembre: ecco quando potrebbero iniziare, le date - bananascatlady : @fremebonda Non so, non è un negozio che frequento spesso, a Roma in centro ce n'è uno enorme a 4 piani nel vecchio… - TepaSport : SSC Napoli - AS Roma 2-0 Carmignani esce sui piedi di Negrisolo ?? C'ero anch'io ... - Over_Ground_Rm : oggi grande giornata, è passato anche Kim a fare affari. Domani stessi saldi, ma SOLO fino a domani... perciò Vedi… - TepaSport : ACF Fiorentina - AS Roma 2-0 Duello aereo tra Cordova, Beatrice, Pellegrini e Negrisolo ?? C'ero anch'io ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi Roma HTTP/1.1 Server Too Busy