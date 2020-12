Modric | “Situazione molto difficile | rischiamo figuracce ad ogni partita”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il centrocampista del Real Madrid, Luka, Pallone D’oro 2018, ha parlato dopo la pensante sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk, ammettendo come in questo momento il Real Madrid ha molti problemi e che urge una soluzione immediata. Queste le parole del croato: “La situazione è, quando l’avversario prende il comando della gara noi non riusciamo a reagire, perdiamo fiducia e non giochiamo come prima. Ci scomponiamo e concediamo ripartenze pericolose e becchiamo gol incredibili. E’ un anno strano,, bisogna andare avanti in qualche modo. Questo deve cambiare, dobbiamo trovare le soluzioni per migliorare e non ripetere certe prestazioni altrimentie non solo di uscire dalla Champions ma anche di non qualificarci per ...