Mobbing alla Gilardoni Raggi X | assolto Redaelli

Lecco, 2 dicembre 2020 - Roberto Redaelli assolto dall'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti dei dipendenti della Gilardoni Raggi X. Una sentenza che farà discuutere perché la Procura aveva ...

LECCO - Concluso con l'attesa sentenza il processo per mobbing alla Gilardoni Raggi X di Mandello del Lario, caso che ha fatto rumore per la portata delle accuse inizialmente mosse soprattutto nei con ...

L'ex direttore del personale era accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti di una trentina di dipendenti dell'azienda di Mandello ...

