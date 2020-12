Medal of Honor: Above and Beyond si mostra nel nuovo multiplayer trailer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Electronic Arts ha appena rilasciato un nuovo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond, il nuovo titolo della saga ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha la particolarità di essere studiato appositamente per il supporto della Realtà Virtuale. Il trailer apparso su Twitter è dedicato alla modalità multigiocatore, che appare naturalmente molto ricca e tutt'altro che supplementare alla campagna single player. Saranno disponibili difatti cinque modalità multiplayer, dalle classiche "Deathmatch" e "Team Deathmatch" (a cui potranno partecipare fino a 12 giocatori in contemporanea), alla immancabile "Domination", passando per le particolari "Mad Bomber" (dedicata naturalmente alle granate) e "Blast Radius", definita come una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Electronic Arts ha appena rilasciato undiofand, iltitolo della saga ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha la particolarità di essere studiato appositamente per il supporto della Realtà Virtuale. Ilapparso su Twitter è dedicato alla modalità multigiocatore, che appare naturalmente molto ricca e tutt'altro che supplementare alla campagna single player. Saranno disponibili difatti cinque modalità, dalle classiche "Deathmatch" e "Team Deathmatch" (a cui potranno partecipare fino a 12 giocatori in contemporanea), alla immancabile "Domination", passando per le particolari "Mad Bomber" (dedicata naturalmente alle granate) e "Blast Radius", definita come una ...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #ElectronicArts presenta le modalità multigiocatore di #MedalofHonor: Above and Beyond nel nuovo trailer - GamingTalker : Medal of Honor Above and Beyond, un nuovo video mostra le modalità multiplayer - Eurogamer_it : #ElectronicArts presenta le modalità multigiocatore di #MedalofHonor: Above and Beyond nel nuovo trailer - Leprinhas : @JoaoMar05465727 Instalei call of duttu ghosts Battlefield 4/5 Call of dutty 4 Medal of honor 2010 e 2012 Mafia 1/2/3 tá na fila - EAitalia : ?? Cinque nuove modalità multigiocatore in località sparse in tutta Europa e una vasta selezione di armi per metterv… -

Ultime Notizie dalla rete : Medal Honor Medal of Honor Above and Beyond: un nuovo trailer mostra le modalità multiplayer in VR Everyeye Videogiochi Medal of Honor: Above and Beyond si mostra nel nuovo multiplayer trailer

Electronic Arts ha appena rilasciato un nuovo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond, il nuovo titolo della saga ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha la particolarità di essere ...

Medal of Honor Above and Beyond, un nuovo video mostra le modalità multiplayer

L'ultimo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond è dedicato al multiplayer. Respawn ha pubblicato questo pomeriggio un nuovo trailer del gioco in realtà virtuale Medal of Honor: Above and Beyond c ...

Electronic Arts ha appena rilasciato un nuovo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond, il nuovo titolo della saga ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che ha la particolarità di essere ...L'ultimo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond è dedicato al multiplayer. Respawn ha pubblicato questo pomeriggio un nuovo trailer del gioco in realtà virtuale Medal of Honor: Above and Beyond c ...