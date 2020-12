Lo smart working spinge le chat di lavoro | Salesforce compra Slack per 27 | 7 miliardi

Leggi su wired

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)Con la diffusione dellodurante il lockdown come misura per contrastare l’estendersi dei contagi da Covid-19 è cresciuta anche l’importanza di servizi e delle piattaforme di comunicazione per il. In questo quadro si inserisce la mossa del colosso informatico statunitense, che ha annunciato l’acquisizione della societàTechnologies per 27,7di dollari. Confermando quindi le voci di un possibile accordo tra le due società, dopo mesi di trattative con questa operazionepunta a integrare i suoi servizi in cloud per le aziende con la famosa piattaforma die videoaziendale sviluppata dae lanciata nel 2013. Che ...