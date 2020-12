Juventus | un nuovo record in vista per Cristiano Ronaldo | serve un gol

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)potrebbe stabilire unper la Champions League. Gli servirà un gol questa sera Laquesta sera affronta la Dinamo Kiev epotrebbe stabilire unper la massima competizione europea. Il portoghese ha segnato tre gol in due partite di Champions League contro la Dinamo Kiev, entrambe con il Manchester United nel 2007. Se dovesse segnare anche questa sera sarebbero passati 13 anni e 25 giorni dal suo ultimo gol contro gli ucraini. Sarebbe l’intervallo più lungo tra un gol e l’altro contro lo stesso rivale di un giocatore nella storia della competizione. Leggi su Calcionews24.com

