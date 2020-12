"Il virus lo abbiamo adesso" Un farmaco ci salva dal Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alessandro Ferro Il farmaco, già in commercio ed utilizzato normalmente per combattere l'artrite reumatoide, ha ridotto del 71% la mortalità in chi l'ha assunto. "Migliora il quadro respiratorio e si ritorna ad una maggiore ossigenazione del sangue" Fra i tre "litiganti" il quarto gode: nella guerra a chi produrrà il vaccino più efficace, si inserisce un farmaco che sarebbe in grado di ridurre la mortalità e migliorare il quadro clinico dei malati di Coronavirus. Si tratta del baricitinib, già in commercio ed utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide. Di cosa si tratta Mentre Pfizer, Moderna ed AstraZeneca (le aziende più "avanti") stanno testando ed iniziando a produrre il proprio vaccino (manca il via libera, comunque, delle autorità competenti), la speranza di guarire i malati al Covid-19 arriva ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alessandro Ferro Il, già in commercio ed utilizzato normalmente per combattere l'artrite reumatoide, ha ridotto del 71% la mortalità in chi l'ha assunto. "Migliora il quadro respiratorio e si ritorna ad una maggiore ossigenazione del sangue" Fra i tre "litiganti" il quarto gode: nella guerra a chi produrrà il vaccino più efficace, si inserisce unche sarebbe in grado di ridurre la mortalità e migliorare il quadro clinico dei malati di Corona. Si tratta del baricitinib, già in commercio ed utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide. Di cosa si tratta Mentre Pfizer, Moderna ed AstraZeneca (le aziende più "avanti") stanno testando ed iniziando a produrre il proprio vaccino (manca il via libera, comunque, delle autorità competenti), la speranza di guarire i malati al-19 arriva ...

