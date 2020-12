Il video più visto del 2020 è quello di Morgan e Bugo, il dissing a Sanremo conquista il 1° posto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il video più visto del 2020 è quello di Morgan e Bugo, in particolare quello che riguarda il momento dell’addio al palco di Christian Bugatti, dopo che Castoldi aveva cambiato il testo del brano che avevano portato in gara, Sincero. Il video più popolare conquista 17 milioni di visualizzazioni. quello di Morgan e Bugo a Sanremo 2020 è il video più popolare tra i non musicali, mentre sul fronte musicale trionfa Alessandra Amoroso con i Boomdabash e Karaoke, con il quale hanno conquistato 95 milioni di visualizzazioni totali. Le tendenze dei video più visti sono state divise in due categorie, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilpiùdeldi, in particolareche riguarda il momento dell’addio al palco di Christian Bugatti, dopo che Castoldi aveva cambiato il testo del brano che avevano portato in gara, Sincero. Ilpiù popolare17 milioni di visualizzazioni.diè ilpiù popolare tra i non musicali, mentre sul fronte musicale trionfa Alessandra Amoroso con i Boomdabash e Karaoke, con il quale hannoto 95 milioni di visualizzazioni totali. Le tendenze deipiù visti sono state divise in due categorie, ...

