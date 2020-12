Il reddito di cittadinanza si sdoppia: un assegno per i poveri e un altro (più basso) per chi cerca lavoro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo “programma” in dieci punti per rilanciare l’Italia pubblicato sul Foglio, lo aveva ammesso: così come lo avevano pensato lui e i Cinque Stelle sulla spinta della “abolizione della povertà”, il reddito di cittadinanza non funziona. Le politiche attive del lavoro legate al sussidio collezionano fallimenti su fallimenti e ormai sono diventate terra di nessuno e di polemiche. Così, per tentare si salvarlo almeno in parte, i grillini starebbero pensando di dividere in due il sussidio, nato dal principio come animale a due teste: una contro la povertà, l’altra per trovare lavoro. Le due cose insieme non funzionano. Prende così corpo l’ipotesi di continuare a destinare l’attuale assegno esclusivamente ai percettori che non sono in condizione di lavorare, ed ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo “programma” in dieci punti per rilanciare l’Italia pubblicato sul Foglio, lo aveva ammesso: così come lo avevano pensato lui e i Cinque Stelle sulla spinta della “abolizione della povertà”, ildinon funziona. Le politiche attive dellegate al sussidio collezionano fallimenti su fallimenti e ormai sono diventate terra di nessuno e di polemiche. Così, per tentare si salvarlo almeno in parte, i grillini starebbero pensando di dividere in due il sussidio, nato dal principio come animale a due teste: una contro la povertà, l’altra per trovare. Le due cose insieme non funzionano. Prende così corpo l’ipotesi di continuare a destinare l’attualeesclusivamente ai percettori che non sono in condizione di lavorare, ed ...

VittorioSgarbi : #movimento5patacche Il navigator è uno senza lavoro pagato dallo Stato per cercare lavoro a chi, avendo il reddito… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, arriva l’ok del Garante della privacy a incrociare le banche dati per stanare i furbetti… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, ok del Garante della privacy a incrociare le banche dati per stanare i furbetti - robreg1 : RT @christianrocca: Il reddito di cittadinanza si sdoppia: un assegno per i poveri e un altro (più basso) per chi cerca lavoro https://t.co… - IronmikBW : RT @VittorioSgarbi: #movimento5patacche Il navigator è uno senza lavoro pagato dallo Stato per cercare lavoro a chi, avendo il reddito di c… -