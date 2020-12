Huawei non sopporta più i paletti italiani ed europei sul 5G

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) I muri occidentali non piacciono a. A spiegarlo è stato Luigi De Vecchis, presidente del ramo italiano dell’azienda cinese protagonista del 5G e al centro della contesa geopolitica tra Stati Uniti e Cina. ”Questa complicata situazione tra i due estremi del mondo, Oriente e Occidente”, ha dichiarato De Vecchis intervenendo all’evento 5G Italy, ha “portato l’Europa ad andare in una direzione che in realtà è molto complicata, cioè quella di legiferare un aspetto tecnologico che invece nei comitati internazionali di standardizzazione, dove non c’è la politica, è molto fluido” ed è “fatto da tutte le aziende, da tutti gli attori in maniera orizzontale”. “Sarò molto duro sulla risposta alla sua domanda”, ha spiegato De Vecchis rispondendo a una domanda sui muri tra Occidente e Oriente. “L’Italia e l’Europa stanno affrontando un problema che potrebbe rivelarsi in un ...