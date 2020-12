Giulia De Lellis debutterà come attrice: l’annuncio sorprende tutti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È un momento d’oro per Giulia De Lellis che, a cinque anni dalla sua partecipazione come corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata una delle influencer italiane più seguite, seconda solo alla pioniera dei social Chiara Ferragni. La sua carriera è inarrestabile e appena qualche ora fa, la De Lellis ha reso noto attraverso Instagram il suo nuovo progetto. La ragazza ha annunciato che farà parte di un film. Giulia De Lellis attrice, debutterà al cinema Non bastava la televisione, la scrittura o il web a Giulia De Lellis che, solo qualche ora fa, ha annunciato che molto presto arriverà anche al cinema. La notizia è stata resa nota su Instagram, su cui Giulia ha pubblicato un video creato appositamente ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È un momento d’oro perDeche, a cinque anni dalla sua partecipazionecorteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata una delle influencer italiane più seguite, seconda solo alla pioniera dei social Chiara Ferragni. La sua carriera è inarrestabile e appena qualche ora fa, la Deha reso noto attraverso Instagram il suo nuovo progetto. La ragazza ha annunciato che farà parte di un film.Deal cinema Non bastava la televisione, la scrittura o il web aDeche, solo qualche ora fa, ha annunciato che molto presto arriverà anche al cinema. La notizia è stata resa nota su Instagram, su cuiha pubblicato un video creato appositamente ...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - federicazenga18 : Giulia de lellis al cinema , finalmente non si faranno vedere più i moralisti che gli diranno “cosa ci fa al cinema… - Alessan07633755 : Giulia de lellis recita no studia e preparazione - LaPapillaG : Anzi Non so cosa sia peggio tra giulia de lellis attrice e marta losito doppiatrice - LaPapillaG : Non so se sia peggio la commediaspazzatura con ezio greggio sulla quarantena o il film con giulia de lellis che usc… -