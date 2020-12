GF Vip, Gregoraci contro Salemi: gelosa di Flavio Briatore? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La conduttrice dice la sua su Giulia Salemi e la definisce “smorfiosa” Elisabetta Gregoraci in queste ore ha visto le ragazze complottare contro di lei in difesa di Giulia Salemi. In particolare Giulia, Dayane, Rosalinda e Selvaggia hanno discusso appartate in piscina. Così Elisabetta sfoga la sua rabbia in Casa con le altre due coinquiline, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. “Vedo che ne continua a parlare, io avrei messo un punto” e poi svela alcuni retroscena del passato: “Non mi dimentico come faceva la smorfiosa, è stato motivo di litigio con Flavio”. A questo punto, Stefania interviene e dice e consiglia a Elisabetta di raccontare la vicenda e di chiarirla. Elisabetta parla con Stefania e le dice: “Non ho più voglia, però non ti darebbe fastidio se qualcuno scrivesse a Simone?” mentre la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La conduttrice dice la sua su Giuliae la definisce “smorfiosa” Elisabettain queste ore ha visto le ragazze complottaredi lei in difesa di Giulia. In particolare Giulia, Dayane, Rosalinda e Selvaggia hanno discusso appartate in piscina. Così Elisabetta sfoga la sua rabbia in Casa con le altre due coinquiline, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. “Vedo che ne continua a parlare, io avrei messo un punto” e poi svela alcuni retroscena del passato: “Non mi dimentico come faceva la smorfiosa, è stato motivo di litigio con”. A questo punto, Stefania interviene e dice e consiglia a Elisabetta di raccontare la vicenda e di chiarirla. Elisabetta parla con Stefania e le dice: “Non ho più voglia, però non ti darebbe fastidio se qualcuno scrivesse a Simone?” mentre la ...

