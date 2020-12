GF Vip, Elisabetta Gregoraci isolata dal gruppo: “Come se avessi la peste” (VIDEO) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci dopo avere attaccato Giulia Salemi nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha perso molti punti sia sul web che nella Casa. La totale mancanza di solidarietà femminile ha fatto rabbrividire tutti, anche per l’incoerenza. Lady Montecarlo, confrontandosi con Stefania Orlando, ha svelato di sentirsi isolata dal gruppo. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 dicembre 2020)dopo avere attaccato Giulia Salemi nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha perso molti punti sia sul web che nella Casa. La totale mancanza di solidarietà femminile ha fatto rabbrividire tutti, anche per l’incoerenza. Lady Montecarlo, confrontandosi con Stefania Orlando, ha svelato di sentirsidal. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, è spaccatura tra le donne della #Casa, #ElisabettaGregoraci sconsolata: “Mi isolano come se avessi la p… - tuttopuntotv : Dayane Mello di nuovo contro Elisabetta Gregoraci per colpa delle sorprese #gfvip #grandefratellovip - blogtivvu : #GFVip, Elisabetta Gregoraci isolata dal gruppo: “Come se avessi la peste” (VIDEO) - isaspataro : @GrandeFratello Vorrei far notare l'incoerenza dei vip e dei loro fan! Quando,Dayane ha detto che Elisabetta ha sol… - gfvipsondaggi1 : elisabetta è il tuo vip preferito? #gfvip -