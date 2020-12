Fusioni editoriali | leggere al tempo dei Big Five

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Non c’è molto da aggiungere all’annuncio, la settimana scorsa, dell’acquisizione della casa editrice statunitense Simon & Schuster da parte di Penguin Random House, sussidiaria nordamericana di Bertelsmann, il maggior gruppo editoriale del pianeta. O forse da dire c’è ancora, e parecchio, come testimonia la quantità di commenti – quasi mai benevoli, per lo più inquieti o terrorizzati – che hanno fatto seguito alla notizia. Su Publishers Weekly John Maher ha condensato alcune reazioni, ma prima di esaminarle, facciamo un passo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Dalla fusione tra i due gruppi, che fanno parte dei cosiddetti "Big Five" del mercato di libri di intrattenimento in lingua inglese, nascerà un colosso che come ha scritto il New York Times «cambierà ...