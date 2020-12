F1, GP Sakhir 2020: Ferrari con poca potenza e priva di bilanciamento? Nuovo weekend di sofferenza per la Rossa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Voltata pagina sul GP del Bahrain e le tante emozioni legate soprattutto al terrificante incidente del francese della Haas Romain Grosjean, la Ferrari guarda al penultimo round del Mondiale 2020 di F1 non senza preoccupazione. Si correrà sempre a Sakhir, ma su un layout diverso da quello conosciuto. Si va all’esterno del tradizionale impianto: la corsa si svolgerà sull’anello esterno della pista disegnata da Hermann Tilke. Il circuito misura solo 3.543 metri, saranno previste alte velocità, tempi sul giro sotto il minuto, mentre sono solo 11 le curve. Un tracciato quasi ovale, che ricorda un po’ il layout delle formule americane: dopo la frenata di curva 4, si lascia il circuito consueto, saltando il misto centrale, per poi tornare all’altezza del contro-rettilineo del terzo settore. Per questo motivo la gara domenicale sarà di 87 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Voltata pagina sul GP del Bahrain e le tante emozioni legate soprattutto al terrificante incidente del francese della Haas Romain Grosjean, laguarda al penultimo round del Mondialedi F1 non senza preoccupazione. Si correrà sempre a, ma su un layout diverso da quello conosciuto. Si va all’esterno del tradizionale impianto: la corsa si svolgerà sull’anello esterno della pista disegnata da Hermann Tilke. Il circuito misura solo 3.543 metri, saranno previste alte velocità, tempi sul giro sotto il minuto, mentre sono solo 11 le curve. Un tracciato quasi ovale, che ricorda un po’ il layout delle formule americane: dopo la frenata di curva 4, si lascia il circuito consueto, saltando il misto centrale, per poi tornare all’altezza del contro-rettilineo del terzo settore. Per questo motivo la gara domenicale sarà di 87 ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - P300it : F1 | GP Bahrain 2020: la gara di Charles Leclerc (Ferrari), decimo ? di Valentino Lui ?? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: UFFICIALE: la @MercedesAMGF1 ha scelto @GeorgeRussell63 come sostituto di @LewisHamilton per il #SakhirGP #SkyMotori #F1 #… -