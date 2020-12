Dpcm Natale, tutti i nodi: coprifuoco, spostamenti tra regioni e cenone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Giovedì il premier Giuseppe Conte ufficializzerà il nuovo Dpcm per arginare il contagio da coronavirus sotto periodo Natalizio: confermati vecchi provvedimenti ma anche novità soprattutto in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Giovedì il premier Giuseppe Conte ufficializzerà il nuovoper arginare il contagio da coronavirus sotto periodo Natalizio: confermati vecchi provvedimenti ma anche novità soprattutto in ...

TgLa7 : Dpcm: Conte con capigruppo apre a ricongiungimenti Natale. Chiesta riflessione su deroghe a spostamenti - lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : Natale e Capodanno con coprifuoco, stop spostamenti dal 20, deroga per i nonni: le misure - Emrys77 : RT @Lidia_Undiemi: Inizio a pensare che i dpcm siano un modo per testare l’indifferenza di un popolo ad accettare scelte fortemente lesive… - Shajidn : RT @ImolaOggi: ??Nuovo Dpcm Natale, linea dura e tensioni nel governo. Contrari agli spostamenti i grandi virologi: Roberto Speranza, France… -