Covid in Campania, crolla la percentuale dei contagi: 9,32%. Ma i morti sono 43 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Coronavirus in Campania, il bollettino dell'Unità di Crisi: 1.842 positivi su 19.759 tamponi, con una percentuale del 9,32%, in netto calo rispetto al 12,04% di ieri. Di tutti questi nuovi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Coronavirus in, il bollettino dell'Unità di Crisi: 1.842 positivi su 19.759 tamponi, con unadel 9,32%, in netto calo rispetto al 12,04% di ieri. Di tutti questi nuovi...

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - Agenzia_Ansa : #Covid, bando dei #medici per la #Campania: rinunciano due su tre. 97 su 156 dicono no. In servizio solo 27, di cui… - GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - Yogaolic : RT @vincenzacrisci: In Campania chi comunica di avere sintomi covid o fa tampone privato positivo viene subito sottoposto a tampone ASL. No… - Yogaolic : RT @irastadilarsson: #CAMPANIA 2/12/2020 Positivi: +1.842 Decessi: +43 Ricoveri: -35 Intensiva: -6 Guariti: +2.183 Testati: +12.964 Tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania I comuni con più casi di Covid in Campania Fanpage.it Napoli: Anm vara con sindacati Piano rimodulazione trasporto pubblico per pandemia Covid19

2 DIC – Anm ha varato una complessiva rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico in considerazione del numero ridotto di cittadini che si muovono per effetto delle vigenti normative nazionali per ...

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 20.709 nuovi casi su oltre 207mila tamponi. 684 morti

I morti per Covid sono 43, di cui 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti ma registrati ieri. Il numero dei guariti (2.183) supera ancora quello dei nuovi contagiati. Dall'inizio ...

2 DIC – Anm ha varato una complessiva rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico in considerazione del numero ridotto di cittadini che si muovono per effetto delle vigenti normative nazionali per ...I morti per Covid sono 43, di cui 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 21 nei giorni precedenti ma registrati ieri. Il numero dei guariti (2.183) supera ancora quello dei nuovi contagiati. Dall'inizio ...