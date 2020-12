Covid-19 | disturbi alimentazione in aumento

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Con la pandemia da coronavirus sono aumentati idell`. Soprattutto fra i ragazzi il cibo è diventato una scappatoia per affrontare i cambiamenti traumatici che questa emergenza comporta. A lanciare l'allarme è Arianna Di Napoli, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale specializzata nel trattamento di pazienti condel comportamento alimentare da 12 anni a Riccione. Un'analisi che arriva dall`Osservatorio epidemiologico del ministero della Salute ha messo in evidenza undi casi post lockdown da febbraio a maggio del 30% in bambini e preadolescenti. Anche l'Istituto Superiore della Sanità ha evidenziato il rischio di ricaduta o peggioramento della problematica, l'del rischio di infezione da-19 in chi soffre di ...