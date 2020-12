Coppa di Francia 2020/2021 in forte rischio: non ci sono date a disposizione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A causa della pandemia da Covid-19 e dalle norme disposte dal governo per fronteggiarla, la Coppa di Francia 2020/2021 rischia di non essere disputata. A renderlo noto è stato il premier Jean Castex, il quale, sulla stessa lunghezza d’onda del presidente federale Noel Le Graet, ha espresso tutte le sue perplessità ed ha aperto all’ipotesi che la competizione, giunta all’edizione numero 104, possa non giocarsi. La Federazione, che grazie a sponsor e diritti tv incasserebbe circa 36 milioni di euro, ovviamente farà tutto il possibile per evitare l’annullamento dell’evento. Tuttavia, le date a disposizione sono molto ridotte e, con la priorità al campionato e l’imminente Europeo, appare piuttosto difficile che la manifestazione possa svolgersi regolarmente. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A causa della pandemia da Covid-19 e dalle norme disposte dal governo per fronteggiarla, ladirischia di non essere disputata. A renderlo noto è stato il premier Jean Castex, il quale, sulla stessa lunghezza d’onda del presidente federale Noel Le Graet, ha espresso tutte le sue perplessità ed ha aperto all’ipotesi che la competizione, giunta all’edizione numero 104, possa non giocarsi. La Federazione, che grazie a sponsor e diritti tv incasserebbe circa 36 milioni di euro, ovviamente farà tutto il possibile per evitare l’annullamento dell’evento. Tuttavia, lemolto ridotte e, con la priorità al campionato e l’imminente Europeo, appare piuttosto difficile che la manifestazione possa svolgersi regolarmente. ...

