Che sorpresa! I giocatori di esport sono più in forma della media! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Chi lo avrebbe mai detto! Uno studio ha finalmente smentito tutti coloro che affermano che coloro che praticano esports non sono atleti a tutti gli effetti, infatti è stato dimostrato che sono più in forma rispetto alla media. Per una volta lo stereotipo del giocatore di videogiochi pigro e svogliato ad uscire è stata smentita. La ricerca è stata svolta in Australia dall'università del Queensland. Il campione preso in considerazione è stato di 1500 persone residenti in 65 stati differenti. E' stato così scoperto che i giocatori professionisti sono dal 9 al 21 per cento più in forma per quanto riguarda il loro peso rispetto alla popolazione in generale. Inoltre dallo studio si evince come fumino e bevano meno rispetto alla media. Un altro dato: il 10 per cento degli ...

