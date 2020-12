C’è bisogno di intelligence e… Le parole di Letta, Bernabè, Palermo e Molinari (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Parlare di interesse nazionale e di nuovo atlante del mondo è un’esigenza intellettuale imprescindibile per tutti coloro che hanno a cuore il bene e il futuro del proprio Paese”. Parola di Enzo Vecciarelli, capo di stato maggiore della Difesa, che oggi ha aperto l’appuntamento dei webinar organizzati nell’ambito del ciclo “Appunti per l’interesse nazionale”, in collaborazione con l’associazione “Davide De Luca – Una vita per l’intelligence”. Durante il suo intervento il generale Vecciarelli ha anche auspicato che con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca possa realizzarsi una “rivitalizzazione della relazioni transatlantiche e una sempre maggiore collaborazione tra Stati Uniti, Nato e Unione europea — elementi che formano la base indispensabile alla salvaguardia dell’intero Occidente” davanti alle sfide delle potenze emergenti nel Mediterraneo (Russia e Cina). Dopo i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Parlare di interesse nazionale e di nuovo atlante del mondo è un’esigenza intellettuale imprescindibile per tutti coloro che hanno a cuore il bene e il futuro del proprio Paese”. Parola di Enzo Vecciarelli, capo di stato maggiore della Difesa, che oggi ha aperto l’appuntamento dei webinar organizzati nell’ambito del ciclo “Appunti per l’interesse nazionale”, in collaborazione con l’associazione “Davide De Luca – Una vita per l’”. Durante il suo intervento il generale Vecciarelli ha anche auspicato che con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca possa realizzarsi una “rivitalizzazione della relazioni transatlantiche e una sempre maggiore collaborazione tra Stati Uniti, Nato e Unione europea — elementi che formano la base indispensabile alla salvaguardia dell’intero Occidente” davanti alle sfide delle potenze emergenti nel Mediterraneo (Russia e Cina). Dopo i ...

