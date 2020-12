Bassetti | Pranzo Natale? Più sicuro in ristorante che a casa

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Federico Garau Il virologo ha espresso la propria opinione riguardo le limitazioni che attendono gli italiani durante le prossime festività Restrizioni disotto l'albero addobbato degli italiani, ad intervenire per dare un proprio giudizio sulle misure adottate dal governo giallorosso ed a fare un punto sull'emergenza Coronavirus nel nostro Paese è il professor Matteo. Ospite di "Carta Bianca", trasmissione in onda sulle frequenze di RaiTre e condotta da Bianca Berlinguer, il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova ha voluto esprimere le proprie opinioni in merito alla questione senza porsi alcun problema a farlo davanti al sottosegretario Dem alla Salute Sandra Zampa, ovvero colei divenuta celebre soprattutto dopo il "parentometro" da adottare per limitare solo ai congiunti di primo grado ...