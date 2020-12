Zanetti si prende la rivincita: il suo Venezia punta ai playoff? (Di martedì 1 dicembre 2020) La Serie B entra nel vivo, le forze in campo iniziano a delinearsi. Il Venezia di mister Zanetti conferma quanto di buono fatto finora in campionato e batte anche l’Ascoli per 2 reti a 1 in rimonta. I lagunari sono al quarto posto in classifica a -3 punti dalla capolista Salernitana. Nel prossimo turno partita da brividi contro la corazzata Lecce, distante un solo punto in classifica. La rivincita di Zanetti Nello scorso campionato Zanetti sedeva sulla panchina dell’Ascoli. L’allenatore veneto viene esonerato dopo 21 giornate con la squadra in zona retrocessione. Una stagione turbolenta quella dell’Ascoli con mister Zanetti che paga colpe non solo sue. Nella partita disputata sabato scorso contro la sua ex squadra, il giovane tecnico si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) La Serie B entra nel vivo, le forze in campo iniziano a delinearsi. Ildi misterconferma quanto di buono fatto finora in campionato e batte anche l’Ascoli per 2 reti a 1 in rimonta. I lagunari sono al quarto posto in classifica a -3 punti dalla capolista Salernitana. Nel prossimo turno partita da brividi contro la corazzata Lecce, distante un solo punto in classifica. LadiNello scorso campionatosedeva sulla panchina dell’Ascoli. L’allenatore veneto viene esonerato dopo 21 giornate con la squadra in zona retrocessione. Una stagione turbolenta quella dell’Ascoli con misterche paga colpe non solo sue. Nella partita disputata sabato scorso contro la sua ex squadra, il giovane tecnico si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il ...

